خاص المتوسط

قامت قوة حماية وتأمين سرت بالتعاون مع رجال الحرس البلدي سرت ومكتب التفتيش وحماية المستهلك بمراقبة اقتصاد سرت بحملة تفتيش على المخابز العاملة داخل مدينة سرت وبحسب المتحدث باسم بلدية سرت، محمد الأميل، أنه تم ضبط عدد من المخابز لا يلتزم بالشروط الصحية وبوزن الرغيف حيث قام رجال الحرس البلدي بإقفالها بالشمع الأحمر واحالتها للجهات القانونية .

وأضاف الاميل: استكمالا للدعم الذي قدمته بلدية سرت من صيانة للمقر والتجهيز المكتبي، ستقوم بلدية سرت بتقديم الدعم المباشر لجهاز الحرس البلدي سرت خلال الأيام القادمة متمثلا في الملابس والسيارات.

The post خلال حملات موسعة في سرت.. ضبط عدد من المخابز المخالفة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية