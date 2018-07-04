معيتيق يلتقي نائب رئيس الوزراء الإيطالي

يلتقي يوم غد الخميس نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني بمقر الوزارة، (قصر ڤيمينالي)، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية.

ويتوقع أن يتطرق اللقاء إلى عدد من الملفات المتعلّقة بالهجرة غير الشرعية في المتوسّط وحقيقة التصريحات الإيطالية الأخيرة حول ليبيا التي خلّفت ردود فعل مختلفة في الداخل الليبي، واعتبرها البعض في شرق البلاد تهديدا صريحا للسيادة الليبية.

وكانت صحيفة “الجورنال” الإيطالية، قالت في وقت سابق إن وزيرة الدفاع الإيطالية، حذرت نظيرتها الفرنسية، فلورنس بارلي، على هامش الاجتماع الوزاري بمقر الناتو في بروكسل من التوسع في ليبيا قائلة: “لنكن واضحين.. القيادة في ليبيا لنا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية