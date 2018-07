شؤون المراكز بـ «تعليم الوفاق» تناقش الصعوبات التي تواجه سير العمل

المتوسط:

ناقش مدير إدارة شؤون المراكز بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، عطية عبدالسلام، في اجتماع عقده خلال اليومين الماضيين مع رئيس اللجنة التسييرية للمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، محمد عثمان، الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بالمركز وسبل تذليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

وتطرق الطرفان خلال الاجتماع الذي حضره رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء بالإدارة، احميدة السنوسي، ورئيس قسم التخطيط والدرسات، عبدالروؤف عويدات، مناقشة آلية عمل اللجنة التسييرية بالمركز ومتابعتها لكافة الجهات التابعة لقطاع التعليم ودورها في إرساء وتطبيق أسس ومعايير الجودة بالمؤسسات التعليمية والأشراف عليها وتقييم مؤهلاتها العلمية، فضلاً عن بحث السبل الداعمة والكفيلة التي من شأنها أن تساهم في الرفع من وتيرة العمل بالمراكز.

يذكر بأن إدارة شؤون المراكز استحدثت مؤخرا ضمن هيكلية الوزارة وأسندت إليها مهمة الإشراف والمتابعة لكل المراكز التابعة لوزارة التعليم .

