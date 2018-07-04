بعد اعلان مؤسسة النفط حالة القوة القاهرة .. غيث يحذر من إنهيار الاقتصاد الليبي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عمر غيث اليوم الاربعاء إن قرار صنع الله بوضع الحقول النفطية تحت القوة القاهرة ستكون له انعكاسات خطيرة على اقتصاد ليبيا الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات تصدير النفط.

غيث اعتبر في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أن الوضع سيكون كارثياً بعد إعلان حالة القوة القاهرة ، مشيراً إلى أنه سيتم استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة خلال فترة وجيزة وسينهار الاقتصاد بشكل كامل.

واعرب عن أمله بأن تعمل الجهات المسؤولة بشكل سريع على إيجاد صيغة توافقية لإعادة عملية التصدير وإدارة العائدات بشكل عادل يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين.

وأرجع عضو مجلس النواب تحذيراته إلى ما وقع السنوات الماضية عندما تعثرت صناعة النفط بسبب الاشتباكات المسلحة الذي أثر سلباً على البلاد وأدى إلى ارتفاع الأسعار إلى جانب غلاء المعيشة وتضاعف سعر العملة الصعبة الأمر الذي أثقل كاهل المواطن.

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