شكري يدعو إلى تسوية الأزمة الليبية سياسيا

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الدعوة إلى ضرورة العمل على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمتين الليبية والسورية.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرة الألماني هايكو ماس، في برلين، اليوم الأربعاء، إنه لا حلول عسكرية للأزمات التي تمر بها المنطقة، داعيا الى ضرورة العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمتين الليبية والسورية، وأن بلاده تبذل جهودا في هذا الصدد. مشيرا إلى أن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات.

وكان شكرى قال إن بلاده تدعم كل الجهود لإعادة الاستقرار في لبيبا، مؤكدا أن اتفاق باريس هو إعادة تأكيد على الخطة الأممية التي تدعو إلى عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

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