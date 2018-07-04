القوات المسلحة تؤكد التزامها بمخرجات باريس واحترام وتفعيل قرارات البرلمان

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة التزامها بمخرجات إعلان باريس، وبالعملية السياسية وإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، واحترامها لقرارات مجلس النواب وفي مقدمتها قرار تعيين محافظ للمصرف المركزي.

القيادة العامة وفي بيان لها اليوم، أكدت أيضا احترامها لجميع الاتفاقيات النفطية المبرمة في السابق من قبل الدولة الليبية، داعية إلى تشكيل لجنة مشتركة محلية ودولية لتقصي الحقائق، بشأن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية التي هاجمت الهلال النفطي على مدى السنوات الماضية، وكيفية إدارة وتوزيع عائدات النفط خلال تلك الفترة، مضيفة أن القوات المسلحة لم تصرف لها أي ميزانية إلى حد الآن.

هذا وكانت القيادة العامة قد أعلنت تسليمها الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة بهدف تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، وحماية مقدرات الليبيين من العبث والسرقة.

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