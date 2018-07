«سلامة» يلتقي «السفير الهولندي» في طرابلس

التقى الممثل الخاص لامين العام للامم المتحدة غسان سلامة اليوم الاربعاء مع سفير هولندا لدى ليبيا “إيريك ستراتينغ” بمقر البعثة في العاصمة طرابلس.

وأعرب سلامة عن تقدير الأمم المتحدة لالتزام هولندا بدعم ليبيا في إنهاء المرحلة الانتقالية، متمنيا للسفير النجاح في مهمته التالية

وكان التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، أمس الثلاثاء، السفير الهولندي لدى ليبيا ” إيريك ستراتينغ” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي، فأن الجانبان تناولا، خلال اللقاء، بحث مخرجات إعلان باريس والأوضاع الأمنية في الحقول النفطية وتطورات الأحداث في ليبيا.

