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صور | بيروني والسراج وصنع الله يحتفلون بفتح آبار غاز جديدة فى مياه ليبيا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شارك السفير الايطالي لدى ليبيا ، الاربعاء ، فى إفتتاح آبار غاز جديدة فى منصة بحر السلام البحرية الغازية قبالة سواحل غرب صبراتة .

وحضر الاحتفال الى جانب بيروني رئيس الرئاسي فائز السراج‬⁩ ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى  صنع الله .

ووفقاً لتغريدة نشرها بيروني عبر حسابه على موقع تويتر ، فقد جرى الاحتفال على على سطح منصة ⁧‫بحر السلام‬⁩ البحرية معتبراً إياه إنجاز كبير من قبل مؤسسة النفط و شركة إيني الإيطالية لصالح جميع مواطني ⁧‫ليبيا.

وأضاف قائلاً فى تغريدته : ” ‬⁩الموارد الطبيعية ملك لجميع الليبيين ويجب إستخدامها وفقًا للإطار القانوني المنصوص عليه في قرارات ⁧‫مجلس الأمن‬⁩ ” .

ونشر السفير بيروني صوراً لجانب من الحفل ظهر فيها رفقة السراج وصنع الله وكعكة حلويات للإحتفال .

جدير بالذكر أن محتجين من مدينة الزاوية حاولوا اليوم الاربعاء إغلاق خط أنابيب الغاز الممتدة إلى إيطاليا عبر البحر بسبب ما وصفوه بتدخل الأخيرة المستفز في الشؤون الداخلية لليبيا .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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