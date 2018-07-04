صور | بيروني والسراج وصنع الله يحتفلون بفتح آبار غاز جديدة فى مياه ليبيا

ليبيا – شارك السفير الايطالي لدى ليبيا ، الاربعاء ، فى إفتتاح آبار غاز جديدة فى منصة بحر السلام البحرية الغازية قبالة سواحل غرب صبراتة .
وحضر الاحتفال الى جانب بيروني رئيس الرئاسي فائز السراج ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله .
ووفقاً لتغريدة نشرها بيروني عبر حسابه على موقع تويتر ، فقد جرى الاحتفال على على سطح منصة بحر السلام البحرية معتبراً إياه إنجاز كبير من قبل مؤسسة النفط و شركة إيني الإيطالية لصالح جميع مواطني ليبيا.
وأضاف قائلاً فى تغريدته : ” الموارد الطبيعية ملك لجميع الليبيين ويجب إستخدامها وفقًا للإطار القانوني المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ” .
ونشر السفير بيروني صوراً لجانب من الحفل ظهر فيها رفقة السراج وصنع الله وكعكة حلويات للإحتفال .
جدير بالذكر أن محتجين من مدينة الزاوية حاولوا اليوم الاربعاء إغلاق خط أنابيب الغاز الممتدة إلى إيطاليا عبر البحر بسبب ما وصفوه بتدخل الأخيرة المستفز في الشؤون الداخلية لليبيا .
المرصد – متابعات
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