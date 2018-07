الداخلية الإيطالية: «سالفيني» يلتقي «معيتيق» غداً بروما

كشفت وزارة الداخلية الإيطالية أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ماتيو سالفيني سيلتقي عصر غدٍ الخميس، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق.

وأضاف بيان للداخلية الأربعاء، أن “اللقاء الذي سيجرى بمقر الوزارة، قصر (ڤيمينالي)، سيعقد بعده مباشرة مؤتمراً صحفياً مشتركاً”.

يشار إلى أن وزير الداخلية الإيطالية زار العاصمة طرابلس يوم 22 يونيو الماضي، عندما لبحث قضايا هامة، وعلى رأسها مسألة الهجرة.

