السراج يفتتح مشروع بحر السلام الرابط بين آبار انتاج الغاز في البحر

افتتح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام الذي يربط آبارا بحرية جديدة لإنتاج الغاز بمنصة صبراتة البحرية، الأمر الذي سيوفر الاستقرار لإمدادات السوق المحلي من احتياجاته من الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية والوحدات الصناعية بصورة منتظمة.

وبين المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج وصل ظهر اليوم الأربعاء على متن مروحية إلى منصة صبراتة البحرية، وافتتح المشروع بحضور كل من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والمدير الإقليمي لشركة ايني والمدير التنفيذي ومدير العمليات بشركة مليتة.

وتحدث السراج خلال كلمته بالمناسبة عن التحديات الجسيمة الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد، إضافة إلى تحدي الوفاق الذي أكد أنه لا رجعة عنه ولا تفريط فيه، مؤكدا أنه وأعضاء المجلس الرئاسي متمسكين بالوفاق، لأنه المسار الوحيد الذي يقود إلى التنمية والنهضة.

واعتبر السراج مشروع بحر السلام وما يحققه قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن غياب الميزانيات خلال الأعوام الماضية أضاع فرص ضخمة للاستثمار في قطاع النفط. وأعلن عزم حكومة الوفاق على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، ومنح فرص تشجيعية للشركات العالمية العملاقة على أسس تجارية تخدم مصلحة الشراكة، وتخلق نمواً يحقق أمال الشباب الليبي الواعد.

ودعا في ختام كلمته إلى ضرورة تكثيف الجهود وأن يتنازل جميع الفرقاء للوطن، من أجل شبابه أصحاب المصلحة الحقيقية في تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا.

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