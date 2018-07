«السراج» يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام

المتوسط:

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، بافتتاح المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام الذي يربط آبار بحرية جديدة لإنتاج الغاز بمنصة صبراتة البحرية، وبما يوفر الاستقرار لإمدادات السوق المحلي من احتياجاته من الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية والوحدات الصناعية بصورة منتظمة.

وكان السراج وصل ظهر اليوم على متن مروحية إلى منصة صبراتة البحرية، وجرى حفل افتتاح المشروع بحضور كل من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السيد مصطفى صنع الله والمدير الإقليمي لشركة ايني والمدير التنفيذي ومدير العمليات بشركة مليته.

والقى رئيس المجلس الرئاسي كلمة بالمناسبة رحب في بدايتها بالشركاء في مشروع مليته وهما شركتي ايني الايطالية ولايفوتني، كما نوه بجهود كافة العاملين بشركة مليته والمؤسسة الوطنية للنفط ومساهمتهم في تطوير قطاع النفط والغاز.

وتحدث السراج عن التحديات الجسيمة الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد، إضافة إلى تحدي الوفاق الذي أكد سيادته أنه لا رجعة عنه ولا تفريط فيه.

وقال السراج في كلمته أنه وأعضاء المجلس الرئاسي متمسكين بالوفاق موضحا بأنه المسار الوحيد الذي يقود إلى التنمية والنهضة.

وعن مشروع بحر السلام أوضح السراج إلى أن ما يحققه المشروع يعد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وقال إن غياب الميزانيات خلال الأعوام الماضية أضاع فرص ضخمة للاستثمار في قطاع النفط.

وأكد بأن الحكومة عازمة على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، ومنح فرص تشجيعية للشركات العالمية العملاقة على أسس تجارية تخدم مصلحة الشراكة، وتخلق نمواً يحقق أمال الشباب الليبي الواعد.

ودعا السراج في ختام كلمته إلى ضرورة تكثيف الجهود وأن يتنازل جميع الفرقاء للوطن، ومن أجل شبابه أصحاب المصلحة الحقيقية في تحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا.

