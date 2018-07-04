إدارة مطار الأبرق الدولي تخلي مسؤوليتها عن تأخير أعمال الصيانة

الأبرق-العنوان

أخلت إدارة مطار الأبرق الدولي اليوم الاربعاء مسؤوليتها عن تأخير أعمال الصيانة والإنشاءات القائمة بالمطار معللة ذلك لتوقف الشركات المتعاقد معها على أعمال الصيانة دون أسباب تذكر.

وطالبت الإدارة مصلحة المطارات باتخاذ الإجراءات القانونية والصارمة حيال الشركات.

وفي كتاب رسمي موجه لرئيس مصلحة المطارات أطلعت عليه العنوان قالت الإدارة “بأنها استعدت يوم الأحد الماضي الشركات المتعاقد معها على أعمال الإنشاءات والصيانة بالمطار بشأن مناقشة أسباب التأخير في أعمالها، الأمر الذي أثر سلبا على المطار من حيث الأمور الأمنية والخروقات التي حدثت وكانت سببها التأخير في أعمال الشركات وقرب دخول فصل الشتاء الذي سينعكس تأثيره سلبا على سير الأعمال.”

وأوضح الخطاب بأن الشركات قد تعهدت باستئناف أعمالها بالمطار اعتبارا من يوم الاثنين الماضي مع عدم تكرار إيقاف أعمالها والعمل على أكمل وجه، ولكنها لم تباشر أعمالها.

وأكدت الإدارة بأن جميع الأعمال متوقفة دون أسباب تذكر باستثناء مشروع صيانة صالات الركاب.

ودعت الإدارة مصلحة المطارات اتخاذ الإجراءات القانونية والصارمة حيال الشركات التي عرقلت أعمالها بناء على تقارير المهندسين المشرفين على أعمال الصيانة.

وأكدت الإدارة بأنه مع عرقلة الأعمال أصبح المطار عرضة للخروقات ومن هذا المنطلق فإن إدارة المطار تخلي مسؤوليتها كاملة عن التأخير المتعمد من قبل الشركات.

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