أعضاء بـ «النواب» يبحثون الأوضاع في الهلال النفطي مع «الحاسي»

عقد عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس فرج سعيد الحاسي، وذلك لمناقشة عدة موضوعات ومن أهمها مستجدات الوضع بمنطقة الهلال النفطي.

ويأتي عقد مثل هذه اللقاءات عقب إعلان قرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، تسليم الموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة برئاسة المهندس فرج الحاسي.

وجاء القرار المشار إليه وفقا لما ذكره الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية، عميد أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي استثنائي عقده في يونيو الماضي لكون الجماعات الإرهابية تتقاضى مرتباتها من عوائد النفط وقوت الليبيين في الهلال النفطي، عبر مصرف ليبيا المركزي الموازي في طرابلس.

