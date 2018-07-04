مخابز بسرت.. تلاعب بالرغيف وغياب للنظافة

أقفلت الجهات المسؤولة في مدينة سرت، الأربعاء، عددا من المخابز لعدم التزامها بالشروط الصحية، ولتلاعبها بوزن رغيف الخبز.

وقال بلدية سرت بصفحتها في “فيسبوك”، إن ضبط تلك المخابز جاء خلال حملة تفتيش قام بها رجال الحرس البلدي سرت ومكتب التفتيش وحماية المستهلك بمراقبة اقتصاد سرت، بالتعاون مع قوة حماية وتأمين سرت.

وأضافت البلدية أنه تم قفل المخابز المخالفة بالشمع الأحمر وإحالتها للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

يشار إلى أن أجهزة الرقابة في أكثر من مدينة، ضبطت خلال الفترة الماضية مخالفات خطيرة تتعلق بمستوى النظافة والتلاعب بوزن الرغيف أو زيادة سعره.

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