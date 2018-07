العثور على جثة أحد سكان الزاوية بالقرب من المستشفى

المتوسط _ محمد سيد

أنباء تؤكد العثور على جثة (محمد الهازل) من سكان مدينة الزاوية، مرمية بالقرب من (مستشفى شارع الزاوية) في مدينة طرابلس، اليوم الأربعاء.

علماً أنه كان يعتقد أنه في قبضة جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية قبل ثلاثة أيام لغرض تسليمه إلى (قوة الردع الخاصة) ونقله لمدينة طرابلس لكنه وجد مقتولاً

وفى انتظار إصدار بيان موجز يوضح فيه جهاز المباحث الجنائية ملابسات جريمة قتله خارج إطار القانون، ومن المسؤول عن هذه الجريمة

