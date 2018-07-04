ساسي يحذر من انقطاع الكهرباء عن المنطقة الشرقية لـ12 ساعة يوميا

حذر المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، من انقطاع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يوميًّا في المنطقة الشرقية، بسبب إيقاف معظم وحدات التوليد في محطتي شمال بنغازي والزويتينة الغازية.

وأكد ساسي، تلقيهم مراسلة أمس الثلاثاء من المؤسسة الوطنية للنفط بتخفيض الغاز الذي يغطي محطات الكهرباء من 180 مليون متر مكعب إلى 60 مليون متر مكعب، أي بمعدل 30% كتخفيض عن الإجمالي، بحسب تصريحاته لبوابة الوسط.

وأشار ساسي، إلى فقدان ما قيمته 1000 ميغاوات من القدرات الإنتاجية لتلك المحطتين نتيجة عدم إمكانية تشغيلهما بالوقود الخفيف، موضحا أنه في حالة عدم إمكانية تصدير النفط سيتوقف الغاز عن الضخ لأنهما عمليتان مرتبطتان ببعضهما البعض من الناحية الفنية، حسب قوله.

وقال ساسي: أن “شركة العامة للكهرباء تؤدي عملها بصورة اعتيادية بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية ومنطقتين الشرقية والغربية، كما يحاول البعض الترويج له، خاصة عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها من التصريحات غير المسؤولة”.

وكان الشركة العامة للكهرباء، قد حذرت في بيان لها قبل يومين من توقف معظم وحدات التوليد في محطتي شمال بنغازي للدورة المزدوجة والزويتينة الغازية، في حال استمرار إغلاق الموانئ النفطية في شرق ليبيا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، الإثنين الماضي، عن حالة القوة القاهرة على مينائي الحريقة والزويتينة النفطيين في شرق ليبيا، بعد إعلانها عن حالة القوة القاهرة أيضا في مينائي السدرة ورأس لانوف النفطيين منتصف الشهر الماضي.

وتوقفت عمليات إنتاج النفط وتصديره في شرق البلاد، عقب إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في 25 يونيو الماضي، عن تسليم الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموازية في البيضاء، وسط ردود أفعال دولية ومحلية عدة رافضة لهذا الإجراء الذي اعتبرته مخالفا لقرارات مجلس الأمن.

وقد أكدت المؤسسة، أن إجمالي الخسائر الإيرادات اليومية جراء إغلاق الموانئ النفطية بلغت حوالي 67.4 مليون دولار، فيما قدرت الخسائر اليومية لإنتاج النفط بنحو 850 ألف برميل من الخام، وحوالي 710 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات.

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