تمكن إستشاري أمراض القلب، الدكتور خالد اللافي، و الفريق المصاحب معه من أطباء وتمريض وفنين من إجراء 14 عملية قسطرة قلبية ناجحة بطبي طبرق . وقال أحد أطباء القسم ” الدكتور عادل سعيد ” في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية بأن العمليات أجريت لمرضى من مختلف مدن ليبيا ” طبرق ، درنه ، القبة ، شحات ، المرج ، البيضاء ” . مؤكدًا بأن العمليات كانت مابين التشخصية والعلاجية ” تركيب دعامات ” ؛ موضحًا بأن القسم يستمر في تقديم خدماته في إجراء عمليات القسطرة القلبية يوم واحد في الأسبوع تقدم مجانًا للمرضي الليبين . يشار بأن مركز طبرق الطبي هو أحد المراكز الطبية المهمة في المنطقة الشرقية ، و شهد عدة عمليات جراحية كبيرة و توافد للمرضي من مختلف المناطق و المدن الليبية .

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