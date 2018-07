المتوسط:

أكد المستشار عبد المنعم الغيثي، عميد بلدية درنة، على أن الحياة الطبيعية عادت إلى مدينة درنة عقب تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية، مشددًا على أن عدد من مؤسسات الدولة بدأت في استئناف عملها داخل المدينة وفى مقدمتها الأجهزة الأمنية متمثلة في وزارة الداخلية، موضحًا أن القوات الأمنية تعمل على قدم وساق لإحكام قبضتها الأمنية على المدينة بعد إعلان القوات المسلحة الليبية تحرير درنة من قبضة الإرهابيين.

وقال عميد بلدية درنة في تصريحات صحافية لجريدة اليوم السابع المصرية، اليوم الأربعاء، إن وزارتي الاقتصاد والداخلية من أبرز المؤسسات التي بدأت ممارسة مهامها في درنة بعد تحريرها، مؤكدًا على أن بعض الشركات بدأت في تفعيل عملها ومنهل شركة الخدمات العامة والتي تعمل على قدم وساق لإعادة الحياة لطبيعتها.

وبسؤاله عن حجم الخسائر في مدينة درنة، أكد “الغيثي”، على أن الخسائر في مدينة درنة لا تتعدى 20% وهو ما يؤكد دقة العمليات التي كان يقودها الجيش الليبي ضد الإرهابيين داخل أحياء مدينة درنة، مشيرًا إلى أن الجيش الوطني الليبي تعامل بمهنية واحترافية في عملياته العسكرية داخل المدينة.

وحول الفكر التفكيري الذي انتشر في مدينة درنة خلال السنوات الأخيرة، أكد عميد بلدية درنة، على أن وزارة الأوقاف الليبية بدأت في تعيين عدد من أئمة المساجد المعتدلين فكريا، للقيام بحملة دعوية دينية يقوم بها رجال الدين التابعين للهيئة وتم تفعيل عملها ووضعوا خطة ووافقنا عليها.

وحول أزمة السيولة النقدية التي تواجهها مدينة درنة، أشار “الغيثى” إلى اجتماعه مع مدراء المصارف العاملة في مدينة درنة وتم تذليل كافة الصعوبات لدخول السيولة للمدينة، مؤكدًا على أن الخدمات المصرفية ستعود بشكل أفضل مما كانت عليه في السابق وحل كافة المشاكل والعراقيل التي يواجها القطاع المصرفي في مدينة درنة.

وأوضح عميد بلدية درنة، أنه تم الاتفاق على تنظيم آلية صرف السيولة في المصارف الليبية بدرنة بشكل دوري بتنسيق مع المجلس البلدي ومصرف ليبيا المركزي، وتأمين وتوفير حماية للمصارف بالتنسيق مع مديرية الأمن في درنة وعودة الحياة المصرفية إلى وضعها الطبيعي، وزيادة عدد الصرافين بالمصارف التجارية العاملة وتوفير الراحة للمواطن الليبي في درنة.

The post «عميد درنة»: الحياة عادت لطبيعتها في المدينة.. وعمليات الجيش تميزت بالاحترافية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية