«داخلية الوفاق» لـ«مسؤول منظمة الهجرة»: نرفض توطين المهاجرين

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية “محمد الشيباني” أن ليبيا ليست مصدر للمهاجرين وإنما بلد عبور وبأن حكومة الوفاق الوطني ترفض التوطين بأي شكل من الأشكال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الخارجية مع الأمين العام لمنظمة الهجرة غير الشرعية السيد “وليام سوينغ” والوفد المرافق له, وبحضور رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأوضح الشيباني، أن حكومة الوفاق الوطني تعمل بشكل سريع لعودة المهاجرين إلى بلدانهم طوعية مشيراً إلى أن حك

ومة الوفاق تقدم الدعم الإنساني حسب الإمكانيات المتاحة للمتواجدين في مراكز الإيواء إلى أن يتم إرجاعهم إلى بلدانهم وأوضح وكيل الوزارة أن قضية الهجرة الغير الشرعية لا تخص ليبيا فقط بل تهم المجتمع الدولي برمته ومعالجتها تستدعي التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة. وشدد الوكيل على ضرورة صيانة مراكز الإيواء الموجودة حالياً وعدم بناء مراكز جديدة وتقديم الدعم لليبيا للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة تجار هذه الظاهرة

