بلدية أجدابيا تخصص مقراً جديداً لمصرف الأمان

قال المتحدث الرسمي لبلدية اجدابيا النقيب عمر بوبكر أشويقي في تصريح خاص -” لبوابة افريقيا الاخبارية “-، بانه قريباً سيتم إفتتاح المقر الجديد لمصرف الأمان ببلدية اجدابيا، وان العمل جاري على قدم وساق لتجهيز المقر الجديد الواقع نهاية الشارع المزدوج بشعبية الاطلس باجدابيا . وأضاف النقيب عمر اشويقي ان المقر الجديد لمصرف الأمان، تم تخصيصه من قبل عميد بلدية اجدابيا العقيد سعد العكوك.

وأشار النقيب أشويقي إلى شكاوى المواطنين المتكررة بسبب الازدحام أمام مصرف الأمان قائلاً :” صغر حجم المقر الحالي للمصرف هو الأمر الذي يتسبب في ازدحام المواطنين ووقوفهم لساعات طويلة في الخارج ، وبرغم من ذلك فأن المصرف قام بإصدار مايقارب عن 14 ألف بطاقة ائتمان خلال عام 2017 و بداية عام 2018 ، حتى يومنا هذا “.

وتابع أشويقي :” مصرف الأمان يقوم بتقديم الخدمات للمواطنين ببلدية اجدابيا ، بالإضافة إلى المواطنين الوافدين من بلديات المرج والبيضاء وبنغازي وسرت وزمزم والجفره و بلديات الواحات ” ، على حد قوله.

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