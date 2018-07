فيديو/ “داعش” يستعرض جرائمه في ليبيا ويتوعد بالمزيد من العمليات الإرهابية

المتوسط

نشر تنظيم داعش الإرهابي تسجيل مصور يظهر عدداً من العمليات التي قام بها في ليبيا، كما يستعرض مظاهر قوة عناصر التنظيم في البلاد، متضمنا العديد من مقاطع الاغتيال والقتل الوحشية والذبح التي نفذت في ليبيا، بالإضافة إلى عمليات التفجير والحرث والتدمير التي نفذت في عدة أماكن من ليبيا.

وتضمن التسجيل الذي حصلت صحيفة المتوسط على نسخة منه والذي بلغ زمنه 26 دقيقة، تسجيلات صوتية لعدد من العناصر الارهابية الملثمة المنتمية للتنظيم والتي تدعو الى القيام بعمليات انتحارية لنيل ما أسموه بالشهادة ورضا الله والجنة حسب قولهم.

ودعا أحدهم إلى تنفيذ عمليات انتحارية بدعوى أنها اقامة لشرع الله، وإعزاز دين الله، ونصرة أوليائه، وقال “تيقنوا إن الموت يجب أن نتصارع ونتسابق اليه لأنه موت في سبيل الله، عزتنا وكراتنا الموت في سبيل الله، وادعوا الله ان يرزقنا القتل في سبيل الله”؟

أما المدعو أبو محمد المهاجر فوجه “رسالة الى الطواغيت في ليبيا اننا باذن الله منصورون والله ان النصر آت، كثرة التحالفات والنصارى في الشام أو في العراق أو في مالي أو في ليبيا، او في كل مكان لن تثنينا عن هدفنا، النصرات، والله سينزل ملائكته للدفاع عنا، وبالنسبة الى ليبيا طواغيت ليبيا، اننا اتينكم بالدغم، اخواننا يتعطشون لان يأتوكم”.

وقال عبد الحميد المهاجر “الله لا يحتاج الينا في شيء، الله ينصرنا ، من اراد العزة عليه أن يوالي أولياء الله، ومن اراد الجنة فليقوم بعملية استشهادية، الجنة تحت ظلال السيوف”.

فيما دعا أبو نسيبة المهاجر الى التأمل في قراءة القرآن، فنحن لن نعيش إلى الأبد، يجب أن نسوق أنفسنا إلى الموت لننال رضا الله، العملية الاستشهادية فيها رضا الله، نحن نسعى لإعادة الخلافة التي ضاعت منذ زمن طويل وان نفعل سنن رسول الله “.

وأظهر الفيديو هجمات لداعش على عدة مراكز شرطة ومواقع في ليبيا بينها مركز شرطة القنان وحرق سيارات الشرطة في المركز.

وعلق شخص من ليبيا من داخل مركز الشرطة “نحن وراء اليهود والنصارى وسنظل وراءكم، النصر أو الشهادة”.

فيما قال آخر من أمام المركز ” سنظل وراءكم حتى تطهير مصراتة”.

وظهر شخص أجنبي إفريقي يتحدث قبل لحظات من تنفيذه عمليته انتحارية في ليبيا ويظهر حول جسده حزام ناسف، ويؤكد أن “الذين قتلوا في سبيل الله يدخلون الجنة” حسب رأيه، ودعا قائلا “اثبتوا اخوتي في ليبيا، وسامحوني، سأنال فوزا عظيما بعد قليل”.

