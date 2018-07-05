قاسم: اتفقنا مع الإيطاليين على تجهيز معسكرات الجنوب

كشف الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، عن اتفاق مع ايطاليا لتهجيز معسكرات قوات حرس الحدود الليبية في جنوب البلاد. وأوضح قاسم في تصريح إلى وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” نشرته اليوم الأربعاء، أن اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة المعنية بمكافحة والحد من الهجرة غير النظامية، اتفقت خلال اجتماعها الأخير في العاصمة طرابلس على “اختيار مدينة غات (جنوب غرب ليبيا) كأول منطقة لتجهيز معسكرات قوات حرس الحدود فيها لأنها منطقة حدودية.

وأشار العميد قاسم ، إلى أن “الجانب الإيطالي سيقوم بدعم حرس السواحل بزورقين و12 قاربًا مطاطيًا سيستلمها في غضون شهر تشرين أول/ أكتوبر القادم”. وكان السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، نفى مطلع الأسبوع الجاري، ما تداولته مواقع إخبارية، حول إنشاء قاعدة عسكرية إيطالية جنوب ليبيا.

وأوضح السفير جوزيبي بيروني أن وزارة الداخلية الإيطالية تقود برنامج الاتحاد الأوروبي الهادف إلى تقوية السيادة الليبية وإمكانات وقدرات حرس الحدود لمكافحة تجار البشر. كانت جريدة “الماسيجيرو” الإيطالية قالت في عددها الصادر الأربعاء الماضي، إن وفد أمنيا وعسكريا إيطاليا يتوجه إلى مدينة غات برفقة خبراء من سلاح الهندسة في الجيش الإيطالي لإنشاء نقطة ارتكاز عسكرية ومدنية إيطالية بتمويل أوروبي لضبط حركة الهجرة قبالة تشاد والنيجر.

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