مصدر مطلع ينفي لأخبار ليبيا 24 إطلاق سراح الورفلي

أخبار ليبيا 24-خاص

نفى مصدر مطلع ما تردد عن اطلاق سراح آمر محاور قوات الصاعقة الرائد محمود الورفلي.

وأكد المصدر-الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن الورفلي لازال رهن الاعتقال وأن قضيته لدى المدعي العام العسكري وهي في طور جمع المعلومات والأدلة ولم يتم البت في محاكمته بعد.

وكانت بعض وسائل الاعلام قد قالت إنه جراء إطلاق سراح آمر محاور القوات الخاصة الرائد محمود الورفلي من محبسه في المرج ووصوله إلى مدينة بنغازي.

وقالت تلك الوسائل أن المحكمة العسكرية في المرج قد اصدرت حكمها باطلاق سراح آمر محاور القوات الخاصة الرائد محمود الورفلي.

الجدير بالذكر أن الشرطة العسكرية كانت قد قامت بالقبض على الورفلي مطلع العام الجاري، بعد انتقادات دولية أثارها قيامه بتنفيذ عمليات إعدام ميداني كان آخرها إطلاقه النار على عشرة أشخاص أمام مسجد «بيعة الرضوان» في مدينة بنغازي.

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