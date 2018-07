عقيلة صالح: الشعب الليبي لن ينسى موقف الإمارات الداعم والقطري الهدام

المتوسط _ محمد سيد

تتواصل الصراعات العسكرية والسياسية في ليبيا، البلد الإفريقي الأغنى نفطياً، لتلقي بظلالها على إنتاج النفط، ويعتمد 95% من اقتصادها على الذهب الأسود، ولعل أبرز الصراعات الدائرة في ليبيا منذ 2011، بين قوى وتحالفات سياسية وإقليمية ودولية، تتمركز حول منطقة تصدّرت عناوين النزاع الليبي، وهي منطقة “الهلال النفطي”.

وسط هذه الصراعات والشدائد والمحن التي تمر بها دولة ليبيا تجد من يساندها ويقف بجوارها، ويقوم بدور الشقيق الذي يؤازرها من أجل الاستقرار ونشر الأمن وعودة الحياة من جديد، وأيضاً من يعمل جاهداً على التدخل في شؤونها الداخلية لأغراض دنيئة، ويقوم بإثارة البلبلة وحالة من الفوضى لبسط نفوذه على ثرواتها، والتي تُعد من أكبر عشر دول في العالم لإنتاج النفط.

بيان القيادة العامة

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، أن قرارها بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية التابعة للحكومة المؤقتة كان لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وحماية مقدرات الليبيين من العبث والسرقة.

وقالت القيادة العامة في بيان، حرصها على عدم توقف النفط، معلنة بذلك خمسة خطوات وجب اتخاذها لتجنب هذا الأمر.

وأضافت، أن المليشيات والعصابات الإرهابية عملت بإهدار ثروات الليبيين وابتزاز السلطات التنفيذية وعرقلة المسار السياسي بما حال دون حل الأزمة في ليبيا.

دعم الإمارات لليبيا

قال رئيس مجلس النواب الليبي: إن الشعب الليبي لن ينسى موقف دولة الإمارات الداعم لأمان واستقرار بلادهم، وأضاف عقيلة صالح: “لن أنسى ما قاله لي سمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أول زيارة لي بأن (حلالنا حلالكم)”.

قطر تمول الإرهاب

قال رئيس مجلس النواب الليبي، في حوار مع “العين الإخبارية”، بالقاهرة: إن قطر وتركيا تمولان المجموعات الإرهابية في ليبيا، وفقاً لأدلة موثقة لدى الجيش الليبي، مشيراً إلى واقعة عثور القوات المسلحة الليبية على أسلحة وذخائر من قطر في مخازن لإرهابيين في مدينة درنة.

وقد أصدرت خارجية إمارة قطر بيان يقول: إن هناك مسلحين استولوا على ميناءي سدرة رأس لانوف، وذلك في إشارة واضحة إلى الجيش الوطني الليبي الذي يحارب الإرهاب ويحافظ على مقدرات الشعب الليبي لكل الليبيين في وجه الأطماع القطرية بثروات ليبيا.

