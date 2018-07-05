بحضور النيابة العامة شرطة النجدة تقوم بإعدام 45 كيلوجرام من مخدر الحشيش

فى عملية أمنية ناجحة ضد مهربى وتجار المواد المخدرة”، “ولمكافحة الجريمة المنظمة والتصدى للعناصر الإجرامية”

تم صباح الْيَوْمَ الاربعاء عملية اعدام للكمية المضبوطة من مادة الحشيش بحضور رئيس قسم شرطة النجدة المقدم جمّال العمامي وبحضور المُعاون للشوؤن الأمنية بالمديرية وحضور وكيل النيابة العامة و السيد رئيس قسم مكافحة المخدرات و عدداً من ضباط وضباط صف من قسم النجدة تم اعدام 45كيلو جرام(تقريبا) من مخدر الحشيش).

يشار الى ان وحدة التحري بقسم شرطة النجدة تابعت تحركات وإعتزام تشكيلاً عصابياً يتزعمه احد تجار المواد المخدرة، بجلب هذه الشحنة الكبيرة من مخدر الحشيش.

اتخدت الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة واخذ الإجراءات القانونية اللازمة ،بالتنسيق مع الجهات المختصة والعرض على النيابة العامة تم ضبط هذه الكمية ومن تم اعدامها.

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