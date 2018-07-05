حسني بي لأخبار ليبيا24: اعتذر كان خطأ مني

أخبار ليبيا 24-خاص

اعتذر رجل الأعمال الليبي حسني بي في تصريح لأخبار ليبيا 24 على قوله أن رئيس ما يسمى اتحاد يهود ليبيا رفائيل لوزون قد تحصل على جواز سفر ليبي في العام 2013.

وعلق حسني بي على الموضوع إثر نشر أخبار ليبيا 24 تقريرا بعنوان ” هل حصل رفائيل لوزون على جواز سفر ليبي؟ هو ينفي وحسني بي يؤكد!” بالقول ” كان خطأ مني .جواز السفر ايطالي و مدون به أنه من أصل ليبي ومواليد بنغازي، وكذلك جواز سفر ما قبل 1967″.

وأضاف “كان خطأ مني القول بأنه لديه جواز صادر عام 2013. طلبت من السيد رفائيلي أن يرسل لي صورة الجواز و لم يفعل ذلك.

وتابع “لا يمكن الإصرار على موقف من خلال صورة شخص و حامل جواز قد لا يكون جوازه”.

وكان رئيس ما يسمى اتحاد يهود ليبيا رفائيل لوزون قد نفى حصوله على جواز سفر ليبي في العام 2013، وهو ما سبق لرجل الأعمال حسني بي ذكره قبل أن يورد اعتذاره لاحقاً

وكتب لوزون على صفحته الشخصية “شرحت وأوضحت ألف مرة عن معنى صورتي مع جواز سفر ليبي … كنت في حفل زفاف صديق عزيز. أحد الضيوف الليبيين أظهر لي جواز سفره الليبي الجديد.سألته إذا كان بإمكاني تصويري بجواز سفر ، ربما بسبب التعاطف أو ربما للتفكير الممتع …القصة كلها هنا”.

وأضاف الإيطالي من أصل ليبي “لا أملك جواز سفر ليبي جديد حتى الآن على الرغم من ولادته ببنغازي وعلى الرغم من امتلاكه جواز السفر القديم وحيازة شهادة ميلاد في بنغازي!”.

وتساءل “لماذا لا يعطونني أو يجددون ؟؟؟ أعطني إجابة …!”.

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