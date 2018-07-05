منظمات إنقاذ المهاجرين تواجه قيوداً متزايدة في المتوسط

ذكرت منظمة “سي-وتش” الألمانية غير الحكومية اليوم الأربعاء أن مالطا اعترضت سبيل طائرة، استخدمتها لرصد قوارب المهاجرين، التي تواجه مأزقا في البحر المتوسط. وأضافت المنظمة في بيان “الهجوم السياسي ضد الانقاذ المدني في البحر مستمر: الان تم منع طائرة البحث المدني “مونبيرد” من القيام بعملها أيضا”.

وخلال الشهر الماضي، تم فرض قيود صارمة على أنشطة المنظمات غير حكومية لانقاذ المهاجرين، حيث أن مالطا وإيطاليا إما رفضتا منح حقوق الرسو لقوارب تلك المنظمات أو اعترضتا طريق سفنها في الميناء. وقالت منظمة “سي-وتش” إن طائرتها (مونبيرد)، كانت لديها أربعة مقاعد ومحرك واحد، وكانت تعمل بمساعدة مبادرة /سويس هيومانيتاريان بايلوتس/، والكنيسة الانجيلية.

وذكرت المنظمة أن الطائرة ساعدت في إنقاذ 20 ألف شخص، من بينهم أكثر من ألف، كانوا سيغرقون، بشكل شبه مؤكد، إذا لم يتم رصد قواربهم الغارقة من قبل طاقم الطائرة. وكانت منظمة “سي.وتش” قد ذكرت يوم الاثنين الماضي أن السفينة “سي.وتش3” التابعة لها “تم احتجازها في مالطا”، بدون أي أسس قانونية، قدمتها السلطات، كجزء من حملة سياسية لوقف الانقاذ المدني في البحر”.

وبرر متحدث باسم الحكومة المالطية القرار الخاص بالطائرة قائلا إن سلطات البحث والإنقاذ التابعة لها لم تطلب أي مهام مراقبة من قبل أطراف ثالثة. وأضاف المتحدث باسم الحكومة بأنه علاوة على ذلك، لا يمكن لوزارة الطيران المدني في مالطا أن تأذن بعمليات في “أراضي دولة أخرى”.

من جهة أخرى، قالت منظمة “إس أو إيه ميديتيراني” الفرنسية الألمانية الإيطالية غير الحكومية إن سفينتها “أكواريوس” ستبقى في الميناء في مدينة مرسيليا الفرنسية، حيث وصلت الجمعة بعد إبعادها عن مالطا. وكتبت المنظمة على موقع تويتر “في ضوء التطورات السياسية الأخيرة التي تمنع سفن إنقاذ المنظمات غير الحكومية من إنقاذ حياة الناس في البحر، نحن بحاجة الى بعض لتقييم الوضع قبل العودة إلى البحر في أقرب وقت ممكن”.

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