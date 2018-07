المتوسط _ محمد سيد

قام وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم خليفة بوشناف بإصدار قرار يقضي بإنشاء إدارة لمباحث الأموال العامة لتتولى التّحرّي والاستدلال في الجرائم الماسّة بالأموال العامّة والتّهرّب الضّريبي، وجرائم الاستيلاء على أملاك الدّولة.

كما يحق للإدارة وفقا للقرار رقم 197 لسنة 2018 التحري والاستدلال عن تسرّب أوراق النّقد خارج المنظومة المصرفيّة وسوء استخدام موارد الدّولة من النّقد الأجنبي.

ووفقاً لقرار وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، فإن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المنشأة، ستختص بمهام المحافظة على المال العام بما لا يتعارض مع اختصاصات الأجهزة الرقابية المنبثقة عن مجلس النواب متمثلة في ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد.

كما منحت صلاحية إحالة مرتكبي الجرائم من هذا النوع إلى الجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى أيّة مهام أخرى تكلّف بها من قبل وزارة الدّاخليّة.

ويعمل بقرار الوزير بوشناف من تاريخ صدوره في 06 يونيو الماضي، وطلب من كل الجهات المختصة تنفيذه.

The post داخلية المؤقتة تُنشئ إدارة لمباحث الأموال العامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية