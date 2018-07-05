صالح : عازمون على الإنتخابات فى 2018 وعلى المجتمع الدولي القبول بقرار إقالة الصديق الكبير

ليبيا – أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ، الأربعاء ، أن قرار الجيش الليبي تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي استهدف بالأساس تجفيف منابع تمويل الإرهابيين والمجموعات المسلحة.

وقال صالح في حوار مع “العين الإخبارية”، بالقاهرة، إن قطر وتركيا تمولان المجموعات الإرهابية في ليبيا، وفقا لأدلة موثقة لدى الجيش الليبي، مشيراً إلى واقعة عثور القوات المسلحة الليبية على أسلحة وذخائر من قطر في مخازن لإرهابيين في مدينة درنة.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي إن الشعب الليبي لن ينسى موقف دولة الإمارات الداعم لأمان واستقرار البلاد وأضاف : ” لن أنسى ما قاله لي سمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أول زيارة لي بأن (حلالنا حلالكم)”.

وشدد عقيلة صالح على رفض ليبيا وجود أي قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، مشيراً إلى أن الشعب الليبي ضحى بأكثر من 750 ألفا من أبنائه لطرد الاستعمار، ولن يقبل بعودته مهما كان الثمن.

وفي ملف تسليم الجيش الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، قال رئيس مجلس النواب إن ما حدث هو تسليم للمنشآت النفطية إلى الحكومة الشرعية المعترف بها من مجلس النواب الليبي.

واتهم عقيلة صالح المؤسسة الوطنية في طرابلس بإنفاق موارد النفط الليبية على الجماعات الإرهابية ولصالح شراء أسلحة للإرهابيين، موضحاً أن المواطن الليبي لم يستفد من ثروات بلاده النفطية طوال السنوات الماضية.

وقال المستشار عقيلة صالح إن قوات الجيش الوطني فقدت عدداً كبيراً من آلياتها المسلحة في المعارك التي خاضتها في منطقة الهلال النفطي، مؤكداً أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تخصص ديناراً ليبياً واحداً لدعم الجيش الوطني.

وأكد عقيلة صالح أن الجيش الليبي لم يتدخل في عمليات تصدير النفط إلى الخارج في ظل تجاهل المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا .

وأضاف رئيس مجلس النواب أن إبراهيم الجضران حصل على 40 مليون دينار لتمويل العصابات التابعة له، كما كشفت اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم بواسطة الجيش الليبي عن حصولهم على السلاح والمال من طرابلس.

وقال عقيلة صالح إن تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي هدفه تسليم النفط الليبي إلى أيادٍ أمينة، حيث تصل موارده لكل الليبيين وليس ضد مصلحتهم، موضحاً أن استعمال أموال النفط الليبي في تمويل الإرهابيين وشراء أسلحة ودبابات أمر بالطبع ضد مصالح الشعب الليبي.

ورداً على الانتقادات الغربية لقرار تسليم الحقول والموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، قال رئيس مجلس النواب الليبي إنه إذا كان المجتمع الدولي يريد سعادة واستقرار الشعب الليبي والحفاظ على المصالح المشتركة، فإننا نقول قولاً واحداً إن الليبيين لم يستفيدوا من النفط.

وأكد عقيلة صالح، إنه إذا كانت ليبيا تهم المجتمع الدولي فعليه القبول بقرار مجلس النواب الليبي الخاص بتغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير الذي يتحكم في المال الليبي.

وأضاف صالح أن أي موظف في العالم يستخدم منصبه لمصالحه الشخصية تتم إقالته، وهو أمر متعارف ومتفق عليه، موضحا أن الشعب الليبي لم يستفد من عوائد النفط، ويقبل أن يظل النفط تحت الأرض كي لا يضيع ويستفيد به شخص واحد، وهو الصديق الكبير، فهل يعقل أن نضحي بمصلحة 6 ملايين مواطن بسبب شخص معين تابع لجهة ما .

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن مايقوله ويقوله الشعب الليبي للمجتمع الدولي هو أن هناك اتهامات للصديق الكبير، الذي انتهت مدته القانونية وتمت إقالته. ونحن نطالب بمحافظ لمصرف ليبيا المركزي يكون أمينا ويحمي مصالح شركاء ليبيا ومصالح الشعب الليبي.

وجدد رئيس مجلس النواب الليبي اتهاماته لقطر وتركيا بتمويل ودعم الجماعات الإرهابية في بلاده، قائلاً إنهما تقفان وراء تسليح وتمويل الإرهابيين في ليبيا، وهو ما أكده الجيش الليبي اعتمادا على أدلة وإثباتات واعترافات الإرهابيين أنفسهم.

وأوضح عقيلة صالح أن عددا من الإرهابيين الذين قبضت عليهم قوات الجيش اعترفوا بتمويل قطر وتركيا للإرهابي إبراهيم الجضران، إلى جانب عثور الجيش الليبي على أسلحة قطرية في مخازن الإرهابيين في مدينة درنة، وهذا دليل على تدخل الدوحة وأنقرة لدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا، مشيراً أيضاً إلى واقعة الباخرة التركية التي كانت تحمل متفجرات إلى مصراتة وتم ضبطها في اليونان .

وحول ما يتردد حالياً بشأن عزم دول غربية على إرسال قوات عسكرية بغرض إنشاء قواعد في الجنوب الليبي، قال رئيس مجلس النواب إن “الشعب الليبي يرفض إقامة أي قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا، وهذا هو موقفه الثابت والواضح حيال ذلك”.

وأضاف عقيلة صالح: “يعلم الجميع أن ليبيا ضحت بنحو 750 ألف مواطن من أصل مليون ونصف المليون منذ سنوات لمقاومة الاستعمار الإيطالي، وطرد المستعمر من بلادنا، وبالتالي لا يمكن السماح بتدخل أجنبي في بلادنا، ولن يقبل أي ليبي بذلك، وقد أعلن الجيش الليبي رفضه هذا التدخل.. ويبدو أن إيطاليا لم تنس مطامعها في ليبيا، لكن الشعب الليبي قادر على الحفاظ على سيادته، ولن نسمح بأي تدخلات عسكرية على أراضي بلادنا”.

وتمنى رئيس مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات في ليبيا خلال عام 2018، قائلاً: “أنا من الداعمين لإجراء الانتخابات، نحن في مجلس النواب الليبي سنصدر القوانين، ومنها قانون الاستفتاء والانتخابات”.

وأضاف عقيلة صالح أنه “قبل نهاية يوليو الجاري، سننتهي من جزء كبير من الناحية التشريعية لما يلزم لإجراء الانتخابات، أما الناحية الأمنية فهي تعود للأجهزة الأمنية، ونحن من جانبنا نعمل على إيجاد الأرضية الدستورية لإجراء الانتخابات”.

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية