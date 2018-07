استشهاد أحد عناصر الجيش إثر انفجار سيارة بدرنة

المتوسط _ محمد سيد

استشهد أحد عناصر الكتيبة 212 جراء انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري بحي المغار أحد أخر جيوب الإرهابيين في مدينة درنة.

ففي ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الأربعاء أحبطت القوات المسلحة المتمركزة بمحور وسط البلاد عملية تسلل وهروب لإرهابيين قاموا بعملية التفاف وفيما هرع أحدهم لتفجير السيارة التي يقودها للتغطية على عملية الهروب، لكن قوات الجيش تصدت لهم وأجبرتهم على الرجوع إلى مخبأهم.

الجدير بالذكر أن مدينة درنة التي عاشت عدة أعوام في قبضة الإرهاب الدولي وواجهاته المحلية، وعانت منه الأمرين تستعيد الآن حياتها.

