السويحلي: حذرت من فرض الدول لجدول أعمالها المنحاز للدكتاتورية العسكرية في ليبيا

المتوسط _ محمد سيد

غرد عبدالرحمن السويحلي الرئيس السابق لمجلس الدولة عبر صفحته الشخصية في تويتر باللغة الإنجليزية، بأنه التقي السفير الهولندي لدى ليبيا هنريك ستارتنج وقدم الشكر من خلاله لبلاده التي كان لها دوراً في لقاء أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بلاهاي في يونيو من العام الماضي.

قال السويحلي: حذرت من فرض الدول لجدول أعمالها المنحاز لصالح الدكتاتورية العسكرية في ليبيا، كما أشار أيضاً إلى أن الحل الوحيد هو انتخاب حكومة وحدة وطنية جديدة.

وأكد الرئيس السابق لمجلس الدولة على وجود خيارات أخرى على الطاولة لوقف الاستبداد.

