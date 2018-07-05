موعد إصدار جواز السفر الإلكتروني في «أبوقرين»

أكد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية فرع سرت، العميد محمد التميمى، أن المصلحة ستبدأ في إصدار جواز السفر الإلكتروني بمكتب جوازات الفرع البلدي أبوقرين 138 كم غرب مدينة سرت خلال الأسبوع المقبل.

وقال رئيس الفرع البلدي أبوقرين محمد الجالي في تصريح صحفي الأربعاء إن «رئيس مصلحة الجوازات والجنسية فرع سرت، العميد محمد التميمى، تعهد بتركيب أجهزة ومعدات منظومة تصوير الجواز الإلكتروني هذا الأسبوع».

وأشار الجالي «هذه الخطوة تأتي من أجل تقديم خدمات إلى المواطنين سكان مناطق أبوقربن والوشكة وزمزم وبي لإصدار جوازات سفر جديدة.

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