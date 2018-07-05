الناطق باسم البحرية الليبية: ناقشنا مع الإيطاليين الوضع بمناطق الجنوب بالتنسيق مع حرس الحدود

قال الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم إن اللجنة المشتركة بين ليبيا وإيطاليا للحد من الهجرة غير النظامية، اجتمعت خلال اليومين الماضيين لمناقشة الوضع في مناطق الجنوب الليبي بالتنسيق مع حرس الحدود.

وأوضح قاسم في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء يوم الاربعاء أن “الاجتماع عقد في العاصمة طرابلس كسلسلة من الاجتماعات الدورية وضم عددا من الجهات المختصة بشأن الهجرة وتم مناقشة مع الجانب الايطالي حول دعم معسكرات حرس الحدود وتجهيزهم لكي يعمل هدا الجهاز بشكل جيد”.

وأضاف “تمّ اختيار مدينة غات في الجنوب الليبي كأول منطقة لتجهيز معسكراتها لأنها منطقة حدودية”، مشيرا إلى أنه “تم الاتفاق ايضا مع عميد بلدية غات والاعيان لدعم هده اللجنة”. وأضاف قاسم أنه “سيتم خلال الفترة القادمة زيارة المكان من قبل اللجنة”،

كما أكد الناطق باسم القوات البحرية أن “الجانب الايطالي سيقوم بدعم حرس السواحل بزورقين و 12 قارب مطاطي سيستلمها في غضون شهر تشرين الأول/اكتوبر القادم”.

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