“داعش” مجددا  ….ماذا قال في تقريره المصور المطول؟

توعد أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي من وصفهم بالطواغيت في ليبيا بأنهم آتون إليهم، موجها رسالة إليهم.

وقال المدعو أبو محمد المهاجر فوجه “رسالة إلى الطواغيت في ليبيا أننا بإذن الله منصورون والله إن النصر آت، كثرة التحالفات والنصارى في الشام أو في العراق أو في مالي أو في ليبيا، أو في كل مكان لن تثنينا عن هدفنا، النصر آت ، والله سينزل ملائكته للدفاع عنا، وبالنسبة إلى ليبيا طواغيت ليبيا، إننا آتينكم بالدعم، إخواننا يتعطشون لأن يأتوكم”.

جاء ذلك في فيديو مصور مدته 26 دقيقة تضمن عددا من العمليات التي نفذها التنظيم الإرهابي في ليبيا، كما يستعرض مظاهر قوة عناصر التنظيم إلى جانب العديد من مقاطع الترهيب والخطف والاعتقال والقتل الوحشية والذبح التي نفذت في ليبيا، بالإضافة إلى عمليات التفجير والحرق والتدمير التي نفذت في عدة أماكن من ليبيا، بينها مراكز شرطة.

وتضمن التسجيل مقاطع لعدد من العناصر الإرهابية بينها غير ليبيين تدعو إلى القيام بعمليات انتحارية لنيل ما أسموه بالشهادة ورضا الله والجنة حسب قولهم.

وأظهر الفيديو هجمات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي على عدة مراكز شرطة ومواقع في ليبيا بينها مركز شرطة القنان وحرق سيارات الشرطة في المركز، مركز شرطة أوجلة – اجخرة، بوابة أوجلة الشمالية.

وعلق شخص من ليبيا من داخل مركز الشرطة “نحن وراء اليهود والنصارى وسنظل وراءكم، النصر أو الشهادة”.

فيما قال آخر من أمام المركز ” سنظل وراءكم حتى تطهير مصراتة”.

وظهر شخص أجنبي إفريقي يتحدث قبل لحظات من تنفيذه عملية انتحارية في ليبيا ويظهر حول جسده حزام ناسف، ويؤكد أن “الذين قتلوا في سبيل الله يدخلون الجنة” حسب رأيه، ودعا قائلا “اثبتوا إخوتي في ليبيا، وسامحوني، سأنال فوزا عظيما بعد قليل”

ودعا أحدهم إلى تنفيذ عمليات انتحارية وقال “تيقنوا أن الموت يجب أن نتصارع ونتسابق إليه لأنه موت في سبيل الله، عزتنا وكرامتنا الموت في سبيل الله، وادعوا الله أن يرزقنا القتل في سبيل الله”.

وقال عبد الحميد المهاجر “الله لا يحتاج الينا في شيء ، الله ينصرنا ، من اراد العزة عليه أن يوالي أولياء الله، ومن اراد الجنة فليقوم بعملية استشهادية، الجنة تحت ظلال السيوف”.

فيما دعا أبو نسيبة المهاجر الى التأمل في قراءة القرآن، فنحن لن نعيش إلى الأبد، يجب أن نسوق أنفسنا إلى الموت لننال رضا الله، العملية الاستشهادية فيها رضا الله، نحن نسعى لإعادة الخلافة التي ضاعت منذ زمن طويل وان نفعل سنن رسول الله “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية