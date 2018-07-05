آغا : تسليم الموانئ النفطية أفسدت خطة الكبير وأعضاء الرئاسي غير الدستوري للعبث بثمانين مليار دولارًا

كشف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا أن تسليم الموانئ النفطية للحكومة الليبية المؤقتة أفسد مخطط محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير ومجلس رئاسة حكومة الوفاق التلاعب بالمال العام للدولة .

وأوضح آغا – بحسب ما دونه على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي – أن المحافظ المقال ومجلس رئاسة حكومة الوفاق كانوا يخططون للعبث بمبلغ وقدره ثمانين مليار دولارًا للخطة المزعومة التي أطلقوها من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي، بحسب زعمهم.

يشار إلى أن المجتمعين في تونس في الخامس من يونيو الماضي اتفقوا على حزمة إجراءات لإصلاح منظومة الاقتصاد الليبي، وزيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي، وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء .

وأوضح رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء أن الاجتماع كان مع تجار العملة ودواعش المال العام المسيطرين على قوت الشعب.

ونوه آغا إلى أن سيطرة القوات المسلحة على الموانئ النفطية وتسليمها إلى الجهات الشرعية حال دون تنفيذ ذلك وقلب الطاولة عليهم.

المصدر: (وال – البيضاء)

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