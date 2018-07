«حفتر» يأمر بالقبض على محمود الورفلي

المتوسط :

أصدر القائد العام للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر امراً بالقبض على آمر محاور الصاعقة الرائد محمود الورفلي.

وأرجع حفتر، أسباب القبض على الورفلي إلى هروبه من السجن العسكري بعد إيقافه للتحقيق معه في عدد من الأعمال التي تعد مخالفة للقانون العسكري وتهدد أمن المواطنين.

جدير بالذكر أن آمر محاور الصاعقة الرائد محمود الورفلي أوقف للتحقيق معه إثر قيامه بعمليات إعدام عدد من العناصر الإرهابية في مدينة بنغازي.

