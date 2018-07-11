مفوضية المجتمع المدني تعقد جلسة حواريه حول ملف نزع الألغام في بنغازي

بنغازي 11 يوليو 2018(وال) – عقدت مفوضية المجتمع المدني في الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الأربعاء جلسة حوارية في بنغازي حول ملف نزع الألغام والحد من أثارها والتوعية بمخاطرها.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالحكومة المؤقتة، الدكتورة عبير أمنينة، أن لقاء اليوم الذي عقد بالجامعة الدولية، هو لقاء للتنسيق بين المكونات ذات العلاقة المباشرة بموضوع الألغام وآلية نزعها والمصابين بها وتأثيراتها على المدنين وعلى التنمية بشكل عام؛ وتبيان معاناة أهل بنغازي من هذه الألغام ومن تفجرها في الأفراد والمدنين.

وأضافت أمنينة “اجتمعنا اليوم ليكون اجتماعًا تنسيقيًا حتى نفهم عمل هذه الأطراف والمهام الموكلة لها من خلال هذا الاجتماع نبحث فيما يتعلق بالألغام وقد عانت بنغازي المدينة الأكثر من الاٍرهاب والجماعات الإرهابية التي زرعت تلك الألغام والمفخخات”.

وختمت رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني أن هذا الاجتماع قد تأخر كثيرا وكان من المفترض أن يكون قد عقد منذ أربع سنوات مضت.

ومن جهته، قال عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار إن الألغام في بنغازي خلفت الكثير من الإصابات والموت للمدنين والعسكريين منهم الشهيد طارق السعيطي والشهيد سراج الطيرة ومازلنا نعاني حتى يومنا هذا من مخلفات الحرب والجماعات الإرهابية التي كانت وسيلتها الوحيدة هي زرع الألغام بحيث لا ينجو أحد من أعمالهم الانتقامية والإجرامية وغير الأخلاقية لا مدني ولا عسكري ولا طفل ولا امرأة.

وأشار العبار إلى أنه كان قبل يومين قد اجتمع مع سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، وأوصى خلال اللقاء بالجرحى والمصابين وأمهات وزوجات وأبناء الشهداء وعلاج الجرحى في الخارج في دولتي أوكرانيا وصربيا.

وختم عميد البلدية حديثه، لقد ناشدنا ومازلنا نناشد المجتمع الدولي بتوفير الإمكانيات اللازمة والأجهزة للحد من مخاطر هذه الألغام ولكن مازالت الأذن صماء ولَم تجد أي استجابة أو تفاعل من المجتمع الدولي لحماية الأرواح البشرية.

ومن بين أبرز الحاضرين للجلسة كان مدير الإدارة العامة لكشف وإبطال المتفجرات بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، العقيد جمعة شبيك، وضابط عمليات الهندسة العسكرية العميد حسن الشويهدي، وأوضحوا أن الاجتماع اليوم له دور هام في مخاطبة الهيئات الدولية والعالمية والمجتمع الدولي لتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لكشف ونزع الألغام ووضع الميزانية اللازمة لشرائها.

ومن جهته قال الممثل لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أننا سوف نقدم مافي وسعنا لتوفير الاحتياجات والأجهزة اللازمة لنزع الألغام. (وال – بنغازي) أ س / س ع

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