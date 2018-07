«السراج»يجتمع مع الغرفة الأمنية المشتركة في طرابلس

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج،اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بالغرفة الأمنية المشتركة خلال اجتماعها الدورى الأسبوعى.

ويأتى الاجتماع الذي ضم كل من وزير الداخلية، وآمر قوة مكافحة الارهاب، ورئيس جهاز المباحث العامة، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية وذلك لمناقشة تقارير الحالة الأمنية العامة، والبرامج التنفيذية للخطة الأمنية التي تشمل تأمين سلامة المواطنين ومواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة وكذلك بحث تطوير آليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات.

