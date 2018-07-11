أعرب المبعوث البريطاني لدى ليبيا، فرانك بيكر، عن ترحيبه بقرار إعادة استئناف تصدير النفط ورفع القوة القاهرة بالموانئ.

وقال فرنك في تغريده له على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، “نُـرحب برفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة في الهلال النفطي من قبل المؤسسة الوطنية للنفط” مشير إلى أن المنشآت النفطية ملك الشعب الليـبي

وكان آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية، اللواء ناجي المغربي، أعلن استئناف التصدير عبر الموانئ النفطية.

وأضاف «المغربي» في تصريحات تلفزيونية، أن «قرار استئناف التصدير جاء بناء على قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر”

وأشار إلى أن الموانئ النفطية التي تم استئناف التصدير منها هم؛ شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وإدارة الخليج العربي للنفط، إلى جانب الشركة الليبية النرويجية للأسمدة، وشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة رأس لانوف، إضافة إلى كل من شركة الواحة للنفط والزويتينة.

وأوضح آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية، إلغاء القرار الصادر في الـ 27 من شهر يونيو الماضي، القاضي بإيقاف استقبال البواخر لغرض التصدير من الموانئ النفطية.

The post بريطانيا ترحب بإعادة تصدير النفط الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية