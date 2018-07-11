القبض على مُسرب امتحان مادة اللغة الإنجليزية

بنغازي 11 يوليو 2018 ( وال ) – كشف مسؤول في مكتب الامتحانات في قطاع التربية والتعليم بنغازي عن القبض على من قام بتسريب امتحان مادة اللغة الانجليزية لشهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الحال 2017 / 2018م

وأوضح المسؤول أن الامتحان سرب عن طريق بعض معلمي قطاع التعليم في بلدية طبرق، موضحا أنه تم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى التحقيق.

يشار إلى أن وزارة التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة قررت أمس الثلاثاء، إلغاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول، عقب تسرب امتحان مادة اللّغة الإنجليزية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.( وال – بنغازي ) س ع / ع ع

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