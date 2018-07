ازدحام ببرج العرب وعدم وجود أماكن للراحة بسبب تأخر طائرة الخطوط الليبية

المتوسط _ محمد سيد

تم تأجيل موعد إقلاع طائرة الخطوط الجوية الليبية، مما أدى إلى انتظار المسافرين إلى ليبيا في الشارع بسبب عدم سماح الأمن لهم بدخول المطار.

كانت الطائرة القاصدة مطار برج العرب بالإسكندرية تم تمديدها حتى الساعة 3.30.

كما أنه كان من المقرر أن موعد الرحلة كان الساعة 6 مساءً وتأجلت إلى الساعة 1 ليلاً.

بالإشارة إلى أن من المفترض أن تقوم طائرة الخطوط الليبية معيتيقة : الإسكندرية LN202 الإقلاع 23:30

الإسكندرية: معيتيقة LN203 الإقلاع 03:30

وقد أدى ذلك إلى ازدحام المسافرين أوقات طويلة أمام برج العرب، وهذا بسبب عدم إبلاغهم بموعد الطائرة في مطار برج العرب، بالإضافة إلى عدم وجود أماكن مخصصة للجلوس عليها.

