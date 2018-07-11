عبدالجليل: شرائح هواتف ووجبات لطلبة الثانوية

قال وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل، إن 58 ألف طالب سيشاركون في امتحانات الشهادة الثانوية التي ستنطلق يوم السبت المقبل.

وأضاف عبدالجليل، خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، أن 5786 ملاحظا سيشرفون على الامتحانات بينهم لجان مراقبة ولجان خدمات متمثلة في 178 لجنة في جميع أنحاء مناطق ليبيا.

وأكد عبدالجليل أنه سيكون هناك 52 تجمعا و30 لجنة مركزية، ولأول مرة أنشئت لجنة تربوية متكونة من مفتش تربوي وأخصائي اجتماعي ومرشد نفسي ومسعف صحي ومعلم لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر أن هناك لجنة متابعة تتكون من مفتش تربوي وعضو من مكتب المتابعة وعضو مكتب الامتحانات التابع للبلدية تعمل على دقة المراقب والمتابعة، إضافة إلى لجنة خدمات مهمتها تنظيم الفصول وأرقام الجلوس وتقديم الوجبات للطلاب.

وقال الوزير إن بيانات الطلبة نشرت بالموقع الإلكتروني، ويستطيع الطالب معرفة مكان امتحانه، مضيفا أنه تم تزويد الطلبة بشرائح هواتف نقالة لتتواصل الوزارة مع الطالب بشكل مباشر، وإرسال رسائل بشكل دوري، مؤكدا أن نتائج الامتحانات سترسل للطالب عبر هذه الشريحة.

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