«سيالة» من بكين: أطالب برفع التجميد عن الأموال الليبية ورفع حظر السلاح

ناشد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، بكين، بدعم الجهود الراميـة إلـى رفع التجميد على الأصول الليبية بكافـة الـدول والبنوك الأجنبية بما يضمن استفادة الشعب الليبي منها وتسخيرها لمواجهة احتياجاته .

وطالب سيالة، خلال كلمته بالاجتماع الوزاري لمنتدى” التعاون العربي الصيني” في دورته الثامنة ، بكين أمس الثلاثاء،رفع الحظر جزئياً على تصدير الأسلحة لليبيا لضمان تجهيز الحرس الرئاسي وقوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل وحماية الحدود تحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني .

وأفاد سيالة، بأن ما تضمنته الدورة الرابعة للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني والبرنامج التنفيذي ” لعامي 2018 – 2020 ” وأعلان ” بكين ” للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني من برامج وبنود مهمة ستؤدي إلى أنطلاق مرحلة جديدة من التشاور السياسي والتنسيق حول القضايا ذات الأهتمام المشترك ، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وإثراء التبادل الثقافي والعلمي .

ورحب سيالة بالمقترحات الصينية الطموحة بإنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير والطريق البحري للقرن ” 21 ” في إطار تعزيز التنمية العربية – الصينية ، وإيجاد آليات جديدة لتعميق الحوار والتعاون أحياءً للروابط التاريخية والجغرافية بين الجانبين، مشيرا إلى موافقة بلاده التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن المشاركة في هذه المبادرة .

وأكد سيالة على أن ليبيا تؤيد الوثيقة السياسية للصين تجاه الدول العربية الصادرة عام 2016 والتي استعرضت الروابط التاريخية التي تجمع الصين بالدول العربية وسياسات ومجالات وآفاق التعاون المشترك بين الجانبين .

