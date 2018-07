«مختار» لـ «المتوسط»: طلب السراج متابعة دولية لإيرادات النفط يعد تبعية غير مبررة

خاص المتوسط

أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، ناجي مختار، عن ترحيبه بعودة استئناف تصدير النفط.

وقال مختار، في تصريح خاص لـ ” المتوسط”، ” أن النفط هو دخل الدولة الوحيد” مؤكدا على أهمية استمرار التصدير لما لهذه العملية من تأثير مباشر على الاقتصاد الليبي، مشيرا إلى أن ايقاف التصدير ايضا يؤثر سلبا على معدات صناعة النفط.

وتابع المختار، “لكننا في نفس الوقت لا نوافق على إدارة المال والإيرادات النفطية على طريقة حكومة السراج وإهمالها لجغرافيا كبيرة مثل الجنوب الليبي”.

وأعرب مختار عن استغرابه ايضا طلب السراج بلجنة للتحقيق في إيرادات ونفقات الدولة قائلا ” لا نؤيده لأنه تأكيد على التبعية الغير مبررة”.

