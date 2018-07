أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري، “علي السويح” عن ترحيبه بإعادة تصدير النفط.

وقال السويح في تصريح خاص لـ المتوسط”، “من وجهة نظري أن تسليم الجيش للمنشآت النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس يعتبر قرار شجاع ويصب في مصلحة الوطن ولم الشمل”

ورأى السويح ” أن هذه الخطوة قطعت الطريق أمام دعاة الانقسام ودعاة الحرب وهذه خطوة إيجابية للخروج من هذه الازمة التي تعاني منها ليبيا بغض النظر عن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وكان آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية، اللواء ناجي المغربي، أعلن استئناف التصدير عبر الموانئ النفطية.

وأضاف «المغربي» في تصريحات تلفزيونية، أن «قرار استئناف التصدير جاء بناء على قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر”

وأشار إلى أن الموانئ النفطية التي تم استئناف التصدير منها هم؛ شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وإدارة الخليج العربي للنفط، إلى جانب الشركة الليبية النرويجية للأسمدة، وشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة رأس لانوف، إضافة إلى كل من شركة الواحة للنفط والزويتينة.

وأوضح آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية، إلغاء القرار الصادر في الـ 27 من شهر يونيو الماضي، القاضي بإيقاف استقبال البواخر لغرض التصدير من الموانئ النفطية.

The post «عضو بالدولة» لـ«المتوسطۚ»: خطوة إعادة استئناف النفط قطعت الطريق على دعاة الحرب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية