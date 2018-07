جهاز النهر الصناعي يأمر بترحيل العائلات من موقع تازربو

المتوسط:

أصدرت إدارة جهاز النهر الصناعي، تعليماتها إلى الجهات الأمنية و العسكرية بالدولة باتخاذ الإجراءات الفورية بشأن ترحيل العائلات والمستخدمين ضماناً لسلامتهم ،لإعادة ترتيب الوضع الأمني في كل مواقع الجهاز.

وناشدت الإدارة، بحسب تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك”، المجلس البلدي بمنطقة تازربو والأهالي بتقديم المساعده الممكنه، مناشدا رئيس اللجنة الإداريه و مدير عام منظومة السرير سرت تازربو بنغازي بسرعة توفير الاحتياجات والمستلزمات لموقع تازربو .

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة الإدارية بجهاز مشروع النهر الصناعى، أمس الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بالمقر الرئيسي للجهاز بالهواري في مدينة بنغازي، وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة والمدراء العامين ومدراء المراكز والمكاتب ببنغازي وطرابلس عبر منظومة الدائرة المغلقة .

من جانبه أصدر رئيس اللجنة أوامر بشأن تشكيل وفد من الجهاز لتقديم التعزيه لأسرتي الشهيدين ببنغازي وتازربو وكذلك ضرورة تحديد موعد من أجل تفقد موقع تازربو كدعم معنوي للمهندسين والفنيين .

جدير بالذكر أن حقل آبار المياه بموقع تازربو بجهاز النهر الصناعي، تعرض لهجوم مسلح السبت الماضي،حيث قامت مجموعة مسلحة بسرقة محتوياته من سيارات أو أية إمدادات وكذلك ترويع الأمنيين و الذى أسفر عن مقتل إثنين و أختطاف شخصين أخرين.

