معيتيق يبارك بمناسبة فتح الموانئ والحقول النفطية ويعد بالصدق في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

ألقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق كلمة اليوم الأربعاء بمناسبة إعادة فتح الحقول النفطية ورفع القوة القاهرة عنها وإعادة تصدير النفط وبارك معيتيق فيها للشعب الليبي ، وتقدم بالشكر لكل من ساهم في انقاد الموقف وحل الأزمة وتهدئتها حتى بالكلمة الطيبة والى من تصرف وتحرك بعقلانية ، ذاكرا أن صوت الحكمة هو من انتصر في النهاية .

وذكر معيتيق أنه سئل في روما خلال الأسبوع الماضي عن هذه الأزمة وكانت إجابته أن كل ما يخص حفتر والمنطقة الشرقية مسألة خاصة تناقش داخل ليبيا وبين الليبيين .

وشكر معيتيق المجتمع الدولي على دعمه لوحدة المؤسسات المالية والاقتصادية ودعمه للمؤسسات الشرعية في البلاد وأكد على وجوب أن يكون هذا الحدث بداية لإنهاء الانقسام في ليبيا وحث معيتيق كل الأجسام السياسية والعسكرية والاقتصادية على الاتفاق وإنهاء الانقسام ، وإنهاء مرحلة اللقاءات الخارجية ذاكرا أن ما يجمعنا داخل ليبيا اكبر من ما يربطنا خارجها .

وذكر أن إعادة فتح الموانئ النفطية يتجدد معه العمل في قدرتنا على تجاوز مشكلتنا الاقتصادية والبدء في الإصلاحات الملائمة ليتمتع كل الليبيون بخيرات بلادهم .

ووعد معيتيق الشعب الليبي بأن ” يكونوا صادقين” في تنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية ، وذكر بأن الشفافية في هذه الإجراءات مطلوبة من الجميع .

كما دعى معيتيق مصرف ليبيا المركزي إلى إعادة النظر في الكثير من الترتيبات المالية بما يتماشى مع الدخل المتاح ، وبرر دعوته بوجوب أن يلامس المواطن التحسن في الدخل على أرض الواقع .

وشكر معيتيق كل الليبيين والعاملين في المؤسسات الوطنية ممن يتحلون بالمهنية والكفاءة وساهموا في رفع الدخل القومي للبلاد ، وشكر معيتيق المخلصين في مجلس النواب في طبرق والذين عملوا بالشكل المطلوب .

ودعا معيتيق مجلس النواب إلى أن يقوم بالمهام الموكلة إليه في الاتفاق السياسي وان يستكمل المناصب والتي من دونها سيكون العمل التنفيذي والرقابي والتشريعي والتنفيذي ناقصا وذكر أنه لن يكون هناك قرار فردي حتى يكون لليبيا دستور ينظم كل الإجراءات .

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