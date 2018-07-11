عدد من النواب يرحبون بقرار عودة تصدير النفط

رحب أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية اليوم باستئناف تصدير النفط احتراما للعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية.

وأوضح النواب في بيان لهم أن عقود بيع النفط تنتهي بشكل دوري في شهر اكتوبر من كل عام، وأن قرار إعادة التصدير جاء للحفاظ على الاقتصاد الوطني من ناحية، وليمنح فرصة كافية لتحقيق شروط المنطقة العادلة وأهمها توحيد المؤسسات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوزيع عادل للثروة، مؤكدين أن هذا القرار يشكل فرصة حقيقية أمام القوى الوطنية والمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة والنخب السياسية والمسؤولين، لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

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