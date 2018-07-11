حفتر يأمر باعتقال الورفلي

أصدر القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، الأربعاء، أمرا بالقبض آمر محاور الصاعقة الرائد محمود الورفلي.

وقال مصدر من مكتب القيادة العامة لـ”وال- بنغازي”، إن أمر القبض على الورفلي يأتي لهروبه من السجن العسكري بعد إيقافه للتحقيق معه في عدة تجاوزات.

وتابع المصدر بأن قيام الورفلي بأعمال تعتبر مخالفة للقانون العسكري وتهدد أمن المواطنين، جاء من ضمن الأسباب التي استدعت القبض عليه.

وأصدرت محكمة الجنايات الدولية، الخميس الماضي، أمر قبض جديد بحق الورفلي، على خلفية اتهامه بتنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون.

وأوضحت المحكمة أن الورفلي نفذ 8 وقائع قتل لمعتقلين بشكل غير قانوني ودون محاكمات، معتبرة أن هذه “الجرائم حرب”.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت أمر اعتقال بحق الورفلي في أغسطس الماضي متهمة إياه بالمشاركة في قتل 33 شخصا خارج نطاق القضاء في الفترة بين يونيو 2016 ويوليو 2017 .

وفي فبراير الماضي سلّم الورفلي نفسه إلى الشرطة العسكرية في المرج من أجل التحقيقات في جرائم منسوبة إليه، وتم إطلاق سراحه بعد يوم واحد.

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