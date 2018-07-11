حفتر يأمر قواته بالقبض على محمود الورفلي وأعوانه

أمر قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الوحدات الأمنية والشرطية بالقبض على آمر المحاور بالقوات الخاصة الصاعقة محمود الورفلي وأعوانه.

وأصدر حفتر، أمرا بالقبض على من وصفه بـ”الهارب من السجن العسكري محمود الورفلي، ومن معه الذين يمارسون أفعال تخالف القانون العسكري ويهددون أمن المواطن ومؤسساته”، بحسب ما نقلت قناة ليبيا الحدث اليوم الأربعاء.

ونقلت مصادر لليبيا الخبر اليوم، أن خليفة حفتر كلّف كتيبة 106 مشاة بقيادة نجله خالد، بالقبض على القيادي والمقاتل بعملية الكرامة محمود الورفلي.

وجاء الأمر بالقبض على الورفلي، بعد اقتحامه لمقر هيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة التابع للقيادة العامة لعملية الكرامة في منطقة الحدائق ببنغازي مساء الإثنين الماضي، رفقة القوة التابعة له، واستيلائهم على بعض الممتلكات والمستندات الخاصة بمقر الهيئة قبل مغادرتهم المكان.

وعقب هذا الاقتحام، كشفت مكالمة مسربة عبر الجهاز اللاسلكي، لآمر المحاور بالقوات الخاصة الصاعقة يطالب فيها بالكشف عن مصير أموال بمبالغ كبيرة، وأمر فيها اتباعه بالقبض على رئيس هيئة الاستثمار العسكري المدني الفاخري لاتهامه بسرقة المال العام.

وذكرت مصادر خاصة لليبيا الخبر، أن اقتحام الورفلي لمقر الاستثمارات العسكرية جاء نتيجة لخلافات بين الورفلي والمدني الفاخري الذي يترأس هيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة بقرار من حفتر منذ يونيو 2017.

يذكر أن آمر المحاور بالقوات الخاصة محمود الورفلي قد خرج من مقر احتجازه في مدينة المرج بعد تدخل قيادات في الكتيبة 210 والكتيبة 156 للإفراج عنه، بضمان عدم قيامه بأي أنشطة أو تحركات.

وأفادت مصادر خاصة لليبيا الخبر، بنشوب خلافات بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر والعسكري الذي يحمل رتبة رائد محمود الورفلي، والذي يعد أحد أبرز قياديه ومقاتليه في بنغازي.

وكان قائد عملية الكرامة خليفة حفتر، قد أطلق الأربعاء الماضي سراح الورفلي من مقر احتجازه في مدينة المرج شرق ليبيا، بعد احتجازه منذ نهاية فبراير الماضي.

وعقب الإفراج عن القيادي محمود الورفلي الأربعاء الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، أمراً ثانياً بالقبض على الورفلي لارتكابه جرائم حرب ضد مدنيين في مدينة بنغازي ومحيطها شرق ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر